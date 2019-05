Wie viele Punkte holten die Zweitligisten, die den zweiten bis achten Tabellenplatz belegten, am 32. Spieltag der Saison 2018/19? Diese Frage eignet sich für ein Fußballquiz, auch wenn noch ein paar Monate ins Land ziehen sollten, um die Antwort schwieriger zu machen.

Noch ist die Erinnerung recht frisch an das, was am Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2019 passierte. Der SC Paderborn verlor, der FC St. Pauli auch, der HSV dann am Samstag erst recht. Heidenheim zog mit. Am Sonntag verloren Holstein Kiel, der SSV Jahn Regensburg und auch der 1. FC Union Berlin. Die richtige Antwort lautet also: null. Stillstand in einem Rennen um den Aufstieg, das ohnehin schon zum großen Schleichen verkommen war.

Der letzte Sieg im Stadtderby

Will denn niemand aufsteigen? Das ist die Frage, die dann gerne gestellt wird. Die Antwort lautet: ja, natürlich. Liebend gerne sogar würde der Hamburger SV aufsteigen. Allein schon, um in der Bundesliga viel mehr Geld einzunehmen. Aber es hakt. Es fehlt an Klasse, es fehlt an den Nerven, es fehlt an Impulsen des Trainers, es fehlt vielleicht sogar schon am Glauben.

Der Glaube, den ersten Abstieg aus der Bundesliga in der Vereinsgeschichte schnellstmöglich vergessen zu machen, war am 10. März noch sehr groß. Nach dem 4:0 im Stadtderby beim FC St. Pauli schien es nahezu ausgeschlossen, schlechter als auf dem dritten Tabellenplatz zu enden.