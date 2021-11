Strafanzeige des Bremer Gesundheitsamtes

Ein Ermittlungsverfahren der Bremer Staatsanwaltschaft gegen Anfang wegen des Verdachts der Nutzung eines gefälschten Impfdokuments hatte das Zweitliga-Duell der Hanseaten gegen den Mitabsteiger Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr) weitgehend in den Hintergrund rücken lassen. Wie bereits am Freitag bestätigt wurde, liegt eine Strafanzeige des Bremer Gesundheitsamts gegen den 47-Jährigen vor. "Der Gesetzgeber sieht hierfür einen Strafrahmen vor, er fängt an bei einer Geldstrafe kann bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe gehen" , sagte der Bremer Oberstaatsanwalt Frank Passade der Sportschau.

Nach Sportschau-Informationen hatte die Staatsanwaltschaft am Freitagabend beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbescheid errungen. Daraufhin hatte Markus Anfang sein Impfzertifikat ausgehändigt. Ob das zu seinem Rücktritt geführt hat, ist allerdings ungewiss. Die Strafanzeige steht im Zusammenhang mit dem positiven Coronatest bei Werder-Profi Marco Friedl. Behördenmitarbeiter ermittelten seinerzeit mögliche Kontaktpersonen des Österreichers.

"Markus und Florian übernehmen mit ihrem Schritt Verantwortung und tragen somit dazu bei, die Unruhe, die in den letzten Tagen rund um den Verein und die Mannschaft aufgekommen ist, zu beenden. Wir respektieren ihre Entscheidung und werden uns nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen" , sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, am Samstagvormittag.

Zenkovic gegen Schalke auf der Bank

Gegen den FC Schalke 04 wird am Abend Co-Trainer Danjiel Zenkovic mit dem weiteren Trainerteam die Grün-Weißen von der Seitenlinie aus betreuen. U19-Cheftrainer Christian Brand wird für die Partie als Co-Trainer einspringen und Danjiel Zenkovic unterstützen.