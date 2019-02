Wachsende Kluft - wie die 2. Liga abgehängt wird

Wichtige Funktion für deutsche Spieler

Im europäischen Vergleich ist die 2. Bundesliga jedoch alles andere als ein Schattengewächs, sondern die siebtgrößte Profiliga, die die ersten Ligen in Belgien, Österreich oder der Schweiz mit ihrer Schlagkraft teilweise sogar weit überholt hat. Beim Zuschauerschnitt (19.339 / Hinrunde 2018/2019) muss sie sich nicht mal gegenüber der Weltmeisternation verstecken. Zu einem Erstligaspiel in Frankreich (22.214) kommen gar nicht so viel mehr Besucher.

Und noch etwas fällt in Deutschland bei näherer Betrachtung auf. " Die zweite Liga ist eine gewisse Ausbildungsliga für die Bundesliga ", sagte Schwenken. Während das Oberhaus nur noch 48,7 Prozent Profis aus dem Heimatland einsetzt, sind es darunter stolze 77,3 Prozent. Von den 510 gemeldeten Lizenzspielern der zweiten Liga kommen 395 aus Deutschland. 402 hat der eigene Verband ausgebildet. Will heißen: Der Ausstoß aus den Talentschmieden, sofern er nicht sofort in der Bundesliga unterkommt, findet dort ein ordentliches Auskommen.

So manche Karriere wird über diesen Umweg, und sei es ein Leihgeschäft, ins Laufen gebracht. Schwenken erklärt gegenüber sportschau.de: " Deutsche Spieler bekommen dort Einsatzzeiten, die für die Entwicklung des deutschen Fußballs bedeutsam sind. Das hat noch einmal zugenommen, seitdem wir zwei Prozent der TV-Erlöse nach diesem Schlüssel verteilen."

HSV und Köln sind nicht enteilt

Bundesliga und 2. Bundesliga liegen in wichtigen Kennzahlen gar nicht weit auseinander. Beim Toreschnitt (Bundesliga: 3,1/ 2. Bundesliga: 3,0), den Torschüssen (27/ 26,5) oder der Passquote (79,3/ 78,7) sind die Unterschiede gering. Allerdings geht es eine Liga tiefer rustikaler zu: Das zeigen die Quervergleiche bei Fouls (23,9 / 28) oder Gelben Karten (3,6/ 4,3) pro Spiel. Ein Merkmal ist die Ausgeglichenheit: Als Bundesliga-Absteiger galten der Hamburger SV und 1. FC Köln wegen ihrer finanziellen Übermacht als Topfavoriten, " trotzdem laufen sie nicht den anderen davon, was den hohen sportlichen Wert der zweiten Liga aufzeigt ", so Schwenken.

Der häufige Vorwurf, die Bundesliga wäre mit der Neuverteilung der Medienerlöse - eingepflegt ist ein Puffer für lange erstklassige Vertreter - ein geschlossener Zirkel, sei nicht aufrechtzuerhalten, betont der DFL -Fachmann: " Die anderen Klubs sind wettbewerbsfähig. Wir dürfen nicht vernachlässigen: Die Klubs der Bundesliga bauen sich infrastrukturell und personell Strukturen auf, die bei Abstieg nicht komplett runtergefahren werden. Damit entsteht eine ganze Bandbreite an Kosten."

Sieben Teams mit Aufstiegsambitionen

Vor einer Closed-Shop-Strategie hat Andreas Rettig als Geschäftsführer des FC St. Pauli mehrfach gewarnt. Der ehemalige DFL-Angestellte plädiert auch deshalb vehement für den Erhalt der so genannten "50+1"-Regel, weil er ansonsten ein Abdriften der Bundesliga befürchtet, die in erster Linie die Gelder möglicher Investoren aufsaugen würde.

Für Rettigs Warnungen spricht: Die "Eindringlinge" SV Darmstadt 98 und FC Ingolstadt hielten sich zwar zwei Jahre in der Bundesliga (2015 bis 2017), sind aber derzeit dem Abstieg in die Dritte Liga näher als einer Bundesliga-Wiederkehr. Im Gegenzug konnten Hannover 96 und der VfB Stuttgart 2016 den Betriebsunfall eines Abstiegs umgehend korrigieren, dasselbe haben nun der Hamburger SV und der 1. FC Köln vor.