Bielefelds Klos gegen Dresdens Ehlers

Zum endgültigen Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs würde dann in der Partie gegen Darmstadt am Donnerstag ein Zähler reichen.

" Letzten Schritte bekanntlich die schwersten "

Trainer Uwe Neuhaus nimmt die Partie und die Saisonendphase nicht auf die leichte Schulter, kündigte am Sonntag aber an: " Die letzten Schritte sind bekanntermaßen immer die schwierigsten. Was ich versprechen kann, dass es die Mannschaft unbedingt schaffen will. Ich bin total davon überzeugt, dass die Mannschaft stabil genug ist und die nötigen Punkte holen wird. "

In den vergangenen fünf Partien gelang das nur bedingt. Zwar verlor die Arminia von den letzten fünf Spielen kein einziges, allerdings lautete der Endstand in vier Fällen nur Remis. Die Bielefelder schleppen sich zur Zeit ins Ziel.

Dynamos sechste Partie in 16 Tagen

Möglicherweise in die Karten spielt den Ostwestfalen das immense Programm, das die Dresdener derzeit zu bewältigen haben: Das Spiel am Montagabend ist für Dynamo die sechste Partie in den letzten 16 Tagen.

Neuhaus: " Möchte nicht mit Dynamo tauschen "

" Ich ziehe meinen Hut davor, wie Dynamo dieses immense Programm meistert. Das ist eine schwierige Situation, wie sie noch nie eine andere Mannschaft je erlebt hat. Ich möchte nicht tauschen ", so der ehemalige Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus.

Der Tabellenletzte aus Sachsen hatte auf Grund positiver Corona-Test mit ihrem Saison-Re-Start erst am 31. Mai beginnen können und spielen seitdem ausnahmslos in “Englischen Wochen”.

Nur Edmundsson und Müller fehlen