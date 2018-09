Es fehlte nur eine Minute, dann wäre der VfL schon am vergangenen Wochenende Tabellenführer gewesen. Doch ausgerechnet der Ex-Bochumer Janni-Luca Serra traf für Holstein Kiel kurz vor dem Abpfiff noch zum 2:2 und nahm damit der Mannschaft von Robin Dutt noch die beiden Punkte ab, die zu Platz eins gereicht hätten.

Keine Auswirkungen für Spiel gegen Dresden

Doch so ganz unrecht war dieses Resultat den Verantwortlichen tief im Westen vielleicht gar nicht. So können sie sich erstmal weiter im Schatten und ohne allzu großen Druck hinter den beiden großen Aufstiegsfavoriten aus Köln und Hamburg bewegen. Dutt sagte jedenfalls spontan im Sportschau-Interview, dass er durch das späte Gegentor überhaupt keine Auswirkungen für das Spiel am Dienstag (25.09.2018) gegen Dynamo Dresden sehe. Sein Ärger hielt sich in Grenzen.

Die Tabellenführung winkt den Bochumern jetzt aber erneut. Und sie wäre das Resultat einer großen Stabilität, die unter Dutt inzwischen Einzug gehalten hat. Achtmal in Serie hat die Mannschaft auswärts nicht verloren, in dieser Saison stellt sie mit sechs Gegentoren in sechs Spielen die zweitbeste Abwehr - Hamburg und Köln haben schon jeweils zehn Treffer kassiert.

"Starke Geschlossenheit"

Dutt sieht sich dadurch in seiner Arbeit bestätigt: "Wir treten als Kollektiv auf, haben gute Abläufe und eine starke Geschlossenheit als Mannschaft." Vorne hat sich Lukas Hinterseer mit vier Saisontreffern unter den besten Torjägern etabliert, Tom Weilandt hat auch schon dreimal getroffen.

Weilandt sagt vor dem Duell mit Dresden: "Durch das späte Remis in Kiel lassen wir uns die Euphorie ganz sicher nicht nehmen." Und Vizekapitän Anthony Losilla stellt klar: "Mit dem Auswärtspunkt in Kiel können wir erst zufrieden sein, wenn wir gegen Dynamo wieder gewinnen." Dass das allerdings nicht einfach wird, schwant Sebastian Maier: "Dresden hat einen Lauf, seit dem Trainerwechsel spielen sie wie ausgewechselt."

