Mit der Verpflichtung von Anthony Modeste Ende vergangenen Jahres war klar, dass sich der 1. FC Köln ein Luxusproblem ins Haus holen würde. Trainer Markus Anfang hat in Modeste, Jhon Cordoba und Simon Terodde drei für Zweitliga-Verhältisse überdurchschnittliche Stürmer im Aufgebot. Aufgrund der taktischen Ausrichtung und des Charakters dieses Trios kann der Trainer aber nur zwei in der Startformation einsetzen. Das gilt auch für das Nachholspiel beim Tabellen-12. Erzgebirge Aue am Mittwoch (27.02.2019).

Terodde in der Hinrunde nicht wegzudenken

In der Hinrunde war Simon Terodde mit seinen 21 Toren nicht aus der Mannschaft wegzudenken. In den vier Spielen nach der Winterpause traf Terodde allerdings nur noch einmal - gegen den FC St. Pauli. Stattdessen traf Modeste gegen Sandhausen und Paderborn dreimal, jeweils nachdem er eingewechselt wurde. Klar, dass der Franzose nun auch in Aue von Beginn an spielen möchte. Für Trainer Anfang sind die drei Joker-Tore von Modeste aber noch keine Startelfgarantie.