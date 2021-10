St. Pauli klettert nach fünftem Heimsieg in Folge auf Platz 1

Sportschau. . 06:19 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Der FC St. Pauli gewinnt das fünfte Heimspiel in Folge. So gut sind die Hamburger noch nie in eine Saison gestartet. Zur Belohnung gibt es außerdem die Tabellenführung in der 2. Bundesliga.