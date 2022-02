Sieg gegen Ingolstadt: St. Pauli wieder in der Spur

Der FC St. Pauli feiert einen Sieg in Ingolstadt und springt wieder in die Top drei. In der ersten Hälfte hielten die "Schanzer" noch gut dagegen, doch das dritte Tor der Hanseaten war zu viel für den Tabellenletzten.