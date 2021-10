Schalker Party geht auch gegen Dresden weiter

Sportschau. . 06:01 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Schalke ist jetzt richtig in der 2. Bundesliga angekommen - und könnte sie bald wieder verlassen, wenn es so weiter geht. Gegen Dresden gelang der vierte "Zu-Null-Sieg" in Folge.