Video: 3. Liga - 1860 feiert Derbysieg und vierten Sieg in Folge

Sportschau. . 04:26 Min. . Das Erste. Von Christoph Nahr.

In einem unterhaltsamen Stadtderby setzt sich 1860 München gegen Türkgücü durch und rückt bis auf einen Zähler an Platz drei heran. "Die Löwen" haben zwar ein Spiel mehr, sind aber mit dem vierten Sieg in Folge aktuell in bestechender Form. | video