Nürnberg gewinnt nach turbulentem Beginn in Aue

Sportschau. . 04:15 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Mit Kontakt zur Spitzengruppe geht der 1. FC Nürnberg nach dem Sieg bei Erzgebirge Aue in die Winterpause. Denn in einer turbulenten Anfangsphase geht Nürnberg bereits in der zweiten Minute in Führung.