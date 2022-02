Niederlage gegen Hannover: St. Pauli rutscht ab

Sportschau. . 05:55 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste. Von Matthias Cammann.

Der FC St. Pauli verliert am 23. Spieltag daheim gegen Hannover 96 und steht erstmals in diesem Jahr nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz in der 2. Liga.