Video: Zwei Jokertore: Dresden holt Unentschieden in Düsseldorf

Sportschau. . 08:50 Min. . Das Erste. Von Benedikt Brinsa.

Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden trennen sich am 31. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 2:2-Unentschieden, das am Ende niemanden so richtig weiter bringt. | video