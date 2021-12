Heidenheim bezwingt Paderborn im Spitzenspiel

Sportschau. . 04:17 Min. . Verfügbar bis 30.06.2022. Das Erste.

Der 1. FC Heidenheim zieht nach dem verdienten Auswärtssieg in der Tabelle am SC Paderborn vorbei. Tim Kleindienst gelang das entscheidende Tor in der Schlussphase.