Eindrücke von der Aufstiegsfeier des FC Schalke 04

Video: Frauen-Bundesliga: Frankfurt spielt und tanzt sich in die Champions League

Mittagsmagazin. . 01:49 Min. . Das Erste.

Großer Jubel bei den Frauen von Eintracht Frankfurt - das Team von Trainer Niko Arnautis zieht am letzten Spieltag an Potsdam vorbei und sichert sich die Teilnahme an der Champions League. | video