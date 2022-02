Ducksch erneut traumhaft: Bremen schlägt auch Rostock

Werder Bremen bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Liga. Unter Trainer Ole Werner fuhren die Norddeutschen bei Hansa Rostock den siebten Sieg in Folge ein. Der Spielbericht in der Zusammenfassung.