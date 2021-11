Dritte Niederlage in Folge - Schalke unterliegt Darmstadt

Der FC Schalke 04 hat auch sein drittes Pflichtspiel in Folge in der zweiten Bundesliga verloren und im Anschluss die Gegner aus Darmstadt in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.