Für die in dieser Saison laufende Testphase hatten die 18 Klubs bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung gestimmt, die Zustimmung ist also deutlich. "Wenn der Video-Assistent die Quote der Fehlentscheidungen reduzieren kann, ist das System auch für die 2. Liga ein sinnvolles Instrument. Wir werden uns deshalb dafür entscheiden", sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt laut Deutscher Presse-Agentur.

Wie von ihm gibt es viele positive Äußerungen. Auch für Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge ist der Video-Assistent "ein technischer Fortschritt, an dem alle partizipieren, wenn so Fehlentscheidungen vermieden werden". Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim, sagt: "Mit der Einführung wären für alle Mannschaften wettbewerbsübergreifend in der 1. und 2. Bundesliga gleiche Bedingungen gegeben." Auch St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig sprach sich klar für die Einführung aus.

Welche technischen Bedingungen es gibt

In der 2. Bundesliga kommen deutlich weniger Kameras als in der Bundesliga zum Einsatz. Sechs bis acht sind es dort, im Oberhaus um die 20. Die Frage wird sein, ob sich das in bestimmten Situationen bemerkbar macht. Die Technik kostet die Zweitliga-Klubs jeweils 180.000 Euro pro Jahr, berichtet der Kicker.

Außerdem muss sich im "Video Assist Center", dem "Kölner Keller" etwas tun. Sechs Spiele können dort bislang gleichzeitig abgedeckt werden. Durch die zeitliche Nähe der Spiele beider Ligen sind weitere Arbeitsplätze erforderlich, bis zu zehn sollen es werden. Der Raum in Köln-Deutz ist jedenfalls erweiterbar, wie die DFL sportschau.de bestätigte.

DFB und DFL müssen Personalprobleme lösen

In der 2. Bundesliga wäre der Video-Assistent bei 306 weiteren Spielen im Einsatz. Der DFB muss genügend als Video-Assistenten ausgebildete Schiedsrichter stellen. Auch international wird die Technik immer öfter eingesetzt: in der Champions League seit dem Achtelfinale, von 2020 an in der Europa League, 2019 bei der Frauen-WM in Frankreich, im Juni bei der Endrunde der Nations League in Portugal - und irgendwann wird die Entwicklung wohl auch in EM- und WM-Qualifikationsspielen ankommen.

Neben Video-Assistenten braucht es noch zwei wichtige Personen: Die Video-Operatoren stellen dem Video-Assistenten die Bilder aus den unterschiedlichen Perspektiven zur Verfügung. Hier muss die DFL - die für den technischen Teil verantwortlich ist - Personal schulen.

Stand: 20.03.2019, 10:21