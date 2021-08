2. Liga: Terodde wendet Schalker Fehlstart ab

Der FC Schalke 04 hat sich vom Druck der Auftaktniederlage befreit und in Kiel einen deutlichen Auswärtssieg geholt. Für die in der letzten Saison erst in der Relegation gescheiterten Kieler ist das 0:3 bereits die zweite deutliche Pleite.