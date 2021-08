2. Liga: Rostock holt eindrucksvollen ersten Saisonsieg

Aufsteiger Hansa Rostock hat in Hannover einen überraschend deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Die hoffnungsvoll in die Saison gestarteten Hannoveraner sind so auch nach dem zweiten Spieltag noch ohne Sieg.