2. Liga: Bremen gewinnt nach wilder Schlussphase

Sportschau. . 05:17 Min. . Verfügbar bis 07.08.2021. Das Erste.

Der SV Werder Bremen hat in einer munteren Partie in Düsseldorf seinen ersten Saisonsieg geholt. Nach Düsseldorfs Ausgleich in der 94. Minute sorgte Bremens Eigengewächs Maxi Eggestein in der 96. Minute für den 3:2-Siegtreffer.