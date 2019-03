Am 19. Spieltag sah die Welt ziemlich rosig aus an der Castroper Straße. Die Siege beim 1. FC Köln (3:2) und gegen den MSV Duisburg (2:1) hatten den VfL Bochum bis auf vier Punkte an die Aufstiegszone heranrücken lassen.

Ein Punkt aus fünf Spielen für den VfL

Doch die Träume von einer Aufstiegsfeier brachte der VfL im Anschluss prompt selbst zum Platzen. Vier Spiele in Folge verlor die Mannschaft, zuletzt gab es trotz einer 2:0-Führung nur ein 2:2 in Dresden - die gefühlte fünfte Niederlage. Vor dem Spiel am Freitag (08.03.2019) gegen den 1. FC Heidenheim hat der VfL sich im Mittelfeld der Tabelle eingefunden - ohne Hoffnung nach oben, mit nur wenig Furcht nach unten.

"Ich vertraue darauf, dass das Thema Mentalität eine Selbstverständlichkeit ist. Nach dem kleinen Schritt, den wir in Dresden gemacht haben, wollen wir jetzt einen großen machen und die Punkte zu Hause behalten" , sagte Trainer Robin Dutt vor dem Spiel gegen Heidenheim.

Personalprobleme für beide Teams

Dem VfL bleiben dabei die Personalprobleme der letzten Wochen erhalten. "Es ist, wie immer in dieser Saison" , sagte Trainer Robin Dutt zur Personalsituation. Danilo Soares (Gehirnerschütterung) und Lukas Hinterseer (Fußverletzung) werden nicht zur Verfügung stehen, auch Sebastian Maier fehlt als Alternative. Sidney Sam fehlt ohnehin längere Zeit. Wieder fallen zahlreiche Bochumer Spieler aus.

Mit dem 1. FC Heidenheim kommt ein ambitionierter Gegner nach Bochum. Mit fünf Punkten Rückstand hat der FCH die Aussichten auf eine Teilnahme am Aufstiegskampf, die der VfL in den vergangenen Woche herschenkte. Allerdings geht es den Heidenheimern personell nicht viel besser. Ein grippaler Infekt hat bislang mindestens sechs Spieler von der Liste für das Spiel gebracht. "Es wird eine Begegnung auf Augenhöhe, weil beide Mannschaften auf wichtige Spieler verzichten müssen", sagt Bochums Trainer Dutt. Immerhin das.

Stand: 07.03.2019, 21:43