VfL Bochum empfängt Schlusslicht Sandhausen

Drei Punkte sind " wichtig für die Atmosphäre "

" Es ist wichtig für die Atmosphäre, dass wir morgen drei Zähler holen und in der Liga da weitermachen, wo wir in Duisburg aufgehört haben – mit aller Emotionalität. Der Plan für morgen steht ", kündigte Dutt am Donnerstag an.

Offensivspieler Johannes Wurtz wird das VfL-Trikot nicht mehr überstreifen. Da er in Bochum zuletzt nicht mehr so zum Zuge kam, habe man einem Wechsel zum Ligarivalen SV Darmstadt zugestimmt. Zudem stünden Thomas Eisfeld und Sebastian Maier nicht zur Verfügung.

Zweites Heimspiel auf neuem Rasen

Da das Team aber nach wie vor auf jeder Position doppelt besetzt und für das zweite Heimspiel der Saison ein neuer Rasen verlegt worden sei, geht Dutt zuversichtlich in die Partie: " Wir wollen zu den besten 25 Mannschaften des Landes gehören, da wäre ein Dreier ein Schritt in die richtige Richtung. Wir stehen in der Pflicht. "

Schlusslicht Sandhausen könnte auch der richtige Gegner sein, um das erste Saisontor von VfL-Stürmer Lukas Hinterseer zu bejubeln. Immerhin erzielte er in der vergangenen Saison gleich vier Treffer gegen den SVS. " Ich messe ihn nicht nur an Toren, Lukas arbeitet unheimlich viel für die Mannschaft und macht Wege, von denen die anderen profitieren. Klar ist aber, ein Stürmer will seine Tore machen und ich bin sicher, dass er die schon noch machen wird ", so Dutt.

Stand: 23.08.2018, 21:10