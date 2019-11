Chefcoach Thomas Reis schloss sich an, warnte allerdings bei aller Anerkennung angesichts der starken Kampfleistung gegen den FCB: "Wir haben aber verloren und sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Nun muss der volle Fokus auf der Liga liegen." Nürnberg werde motiviert sein, den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen herzustellen.

Erster VfL-Heimsieg steht noch aus