Der 45 Jahre alte Reis trainierte zuletzt die U19 des VfL Wolfsburg. Sein Kontrakt bei den Niedersachsen lief noch bis zum 30. Juni 2022.

Reis und seine VfL-DNA

Reis hat eine Bochumer Vergangenheit: Er spielte bereits von 1995 bis 2003 für den Verein in der Bundesliga und 2. Liga. Insgesamt absolvierte er 176 Partien im VfL-Trikot. Ab 2011 sammelte er beim Revierklub erste Erfahrungen als Coach. Er trainierte Bochums U23 und U19 sowie das Frauenteam. Außerdem war er in der 2. Liga unter den einstigen Cheftrainern Andreas Bergmann, dessen Nachfolger Karsten Neitzel sowie später unter Gertjan Verbeek bei insgesamt 62 Spielen Co-Trainer des Profi-Teams. Sein Debüt als Chefcoach steht nächste Woche Sonntag (15.09.2019) gegen Dynamo Dresden an.

" Thomas Reis bringt aufgrund seiner VfL-DNA, seiner langjährigen Erfahrungen in Bochum die absolute Identifikation für den Verein mit und hat sich trotz einer komfortablen Situation in Wolfsburg für Bochum entschieden ", ist sich Schindzielorz sicher, den geeigneten Trainer verpflichtet zu haben. " Sowohl in Bochum als auch in Wolfsburg zeichnen sich seine Mannschaften durch Disziplin, einen klaren Plan und Mut zur Offensive aus ", so der Sportvorstand weiter.

Dutt stellte sich selbst infrage

Vorgänger Dutt war vor rund zwei Wochen nach dem 3:3 gegen Wehen Wiesbaden beurlaubt worden. Der Trainer selbst hatte sich nach der Partie mit 0:3-Pausenrückstand infrage gestellt. Nach internen Gesprächen stellte der Klub den 54-Jährigen frei.

Stand: 06.09.2019, 15:44