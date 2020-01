So lief die Hinrunde

Im vergangenen Sommer vollzog der VfL Bochum einen Umbruch, nachdem die Mannschaft laut dem damaligen Trainer Robin Dutt "am Zenit angekommen" war. Elf Abgänge und elf Zugänge, darunter Top-Torjäger Lukas Hinterseer, führten zu einer runderneuerten Mannschaft, die im Idealfall die "großen Vier" der Liga herausfordern sollte.

Die Erwartungshaltung konnte Bochum jedoch zu keinem Zeitpunkt der Hinrunde erfüllen. Der Klub startete mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden in die Saison, dazwischen lag ein knapper 3:2-Erfolg im DFB-Pokal beim KSV Baunatal (Oberliga). Nach dem 3:3 im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden bot Trainer Dutt seinen Rücktritt an und wurde wenig später entlassen.

Als Interimstrainer übernahm Heiko Butscher das Team für das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (1:2), bevor mit Ex-VfL-Spieler Thomas Reis ein Nachfolger für Dutt gefunden und verpflichtet wurde. Erst am 9. Spieltag gelang dem VfL der erste Saisonsieg (3:2 gegen Heidenheim), der erhoffte Aufschwung mit neuem Selbstvertrauen blieb jedoch aus.

Besonders die Heimbilanz bereitete den Bochumern Probleme: Die ersten fünf Partien im heimischen Stadion endeten unentschieden. Erst am 12. Spieltag gelang ein 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg, gefolgt von zwei weiteren Remis bei St. Pauli und gegen den VfL Osnabrück. Die letzten vier Spiele vor der Winterpause beendete der VfL mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, was am Ende Platz 14 bedeutete - einen Punkt vor den Abstiegsrängen.