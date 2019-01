So lief die Hinrunde

Die Hinrunde war für den VfL ein Auf und Ab. Nach holprigem Start mit einer Niederlage zum Auftakt gegen den 1. FC Köln (0:2) un dem Erstrunden-Aus im DFB -Pokal beim Viertligisten Weiche Flensburg (0:1), fing sich der VfL und startete Mitte der Hinrunde eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage, die den Ruhrpott-Klub bis an die Aufstiegsplätze heranführte.