Erfrischender Offensiv-Fußball aus Paderborn

Unter Baumgart entwickelte sich der SC von einem Haufen verunsicherter Einzelspieler zu einer eingeschworenen Einheit, die ihr Heil im leidenschaftlichen Offensiv-Fußball, aggressivem Pressing und schnellem Kurzpass-Spiel sucht.

Erwartungen an die Rückrunde

Man kann sich derzeit nicht so recht vorstellen, dass der SCP in der Rückrunde einbrechen wird. Dazu war es zu souverän und überzeugend, wie sich die Paderborner in der Hinrunde in der Liga präsentierten.