So lief die letzte Saison

Hätte Arminia Bielefeld in der Hinrunde eine so starke Leistung gezeigt wie in der Rückrunde, würde der Klub wohl in der Bundesliga spielen. Doch nach einem ordentlichen Start mit vier Punkten aus den ersten beiden Liga-Partien und dem Einzug in die 2. Runde des DFB -Pokals feierte die Mannschaft am 7. Spieltag (2:1 in Darmstadt) ihren vorerst letzten Sieg.

Es folgten neun Liga-Spiele ohne Sieg und das glanzlose Ausscheiden in der 2. Pokalrunde durch ein 0:3 gegen den MSV Duisburg. Einen Tag nach dem 1:1 gegen den SV Sandhausen am 16. Spieltag zog der Klub die Notbremse und beurlaubte Trainer Jeff Saibene, der das Team in der Vorsaison vor dem Abstieg gerettet hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bielefeld als Tabellen-14. vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.