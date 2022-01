Teamcheck: Beim SV Sandhausen ist die Zuversicht zurück

So lief die Hinrunde

Der SV Sandhausen startet als Drittletzter in den 19. Spieltag der 2. Bundesliga - drei Zähler hinter Rang 15. Sandhausen steckt also mittendrin im Abstiegskampf. Anfang November brach im Verein Corona aus. Zwölf Spieler infizierten sich, die Kurpfälzer verloren daraufhin drei Mal in Folge. Hoffnung macht den Fans unter anderem, dass das Team aus den vergangenen drei Spielen fünf Punkte geholt hat. In der letzten Partie des Jahres besiegten sie Fortuna Düsseldorf auswärts 1:0. Überhaupt sind die Sandhäuser, anders als in vergangenen Jahren, auf fremden Plätzen deutlich stabiler geworden. 14 der 17 Punkte hat das Team auswärts geholt, steht in der Auswärtstabelle auf Rang fünf. Vor heimischem Publikum hat der SVS in dieser Saison jedoch noch keinen Sieg geholt, der letzte war am 16. Mai, ein 2:0 gegen Regensburg.

Wer kommt, wer geht?