Souveräne Heidenheimer gewinnen in Sandhausen

Nach einer Viertelstunde fiel wie aus dem Nichts die Führung für die Gäste: Nach einer Ecke bekam Sandhausen den Ball nicht aus dem Strafraum geklärt, so dass FCH-Abwehrmann Oliver Hüsing aus acht Metern den Ball ins Tor hämmern konnte. Der SVS brauchte danach zehn Minuten, um sich vom Schock des Rückstandes zu erholen, hatte in der 26. Minute aber die Chance zum Ausgleich: Heidenheim-Keeper Müller klärte in letzter Sekunde vor Charlison Benshop.

SVS-Kapitän Diekmeier verletzt raus

Bei der Aktion gab es für die ohnehin schon von Verletzungssorgen geplagten Sandhäuser den nächsten Rückschlag: Kapitän Dennis Diekmeier verletzte sich ohne Fremdeinwirkung an der Wade und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Bashkim Ajdini in die Partie. Wenig später fiel das nächste Tor für den FCH. Stürmer Tim Kleindienst wurde von Denis Thomalla vorzüglich aus dem Mittelfeld bedient und schloss sicher zum 2:0 ab. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Testroet überwindet Heidenheimer Abwehr

Die zweite Hälfte begann mit viel neuem Personal auf Sandhäuser Seite: Trainer Gerhard Kleppinger wechselte drei Spieler aus und stellte sein Team in dem Zuge von Vierer- auf Dreierkette um. Die Maßnahme zeigte Wirkung. Der eingewechselte Pascal Testroet köpfte den Ball aus spitzem Winkel in Richtung lange Ecke, wo die Kugel zum 1:2-Anschlusstreffer hinter die Linie plumpste. Der SVS war wieder dran.

So ärgerte sich FCH-Innenverteidiger Hüsing nach dem Spiel auch über das Verhalten vor dem Anschlusstreffer. "Da waren wir zu passiv, haben uns zu sehr hinten reindrängen lassen. Da müssen wir nochmal drüber reden", kritisierte er. "Aber was wir danach gemacht haben, war wieder richtig gut. Da können wir den Sack schon viel, viel eher zu machen."