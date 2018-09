Der SV Sandhausen ist so etwas wie ein Phänomen. Am kleinsten Zweitligastandort etwa acht Kilometer südlich von Heidelberg leben nur knapp 15.000 Menschen. Der Verein ist als "Dorfklub" verschrien, was er aber mittlerweile so akzeptiert hat. " Wir sind gerne ein Dorfklub. Ich sehe das nicht als Beleidigung. Ich mag Dorfmenschen" , hat Trainer Kenan Kocak mal gesagt.

Dennoch hält sich der SVS seit sechs Jahren in der zweiten Liga und das mit einem vergleichsweise kleinen Etat. Die erste Saison beendete der Klub noch abgeschlagen auf Rang 17 und musste nur deswegen nicht absteigen, weil dem MSV Duisburg die Lizenz verweigert wurde. Doch seither war der SV Sandhausen nach dem 34. Spieltag nie schlechter als Platz 13, und damit hat er sich über die Jahre jede Menge Respekt erarbeitet.

Schlechtester Start der Zweitligazeit

In dieser Saison aber hat Kocaks Team den schlechtesten Start seiner Zweitligazeit hingelegt. Nach sechs Spieltagen liegt es noch ohne Sieg und mit nur zwei Punkten auf Platz 17. Irgendwie lief alles schief, was schieflaufen konnte. In Fürth gab es kurz vor Schluss trotz Führung drei Gegentore in zwölf Minuten, in Hamburg patzte Torwart Marcel Schuhen gleich doppelt, gegen Darmstadt musste der SVS erst in der Schlussminuten den Ausgleich hinnehmen. "Ich hoffe, dass damit unser Pech aufgebraucht ist" , sagt Geschäftsführer Otmar Schork.

Fakt ist: In der vergangenen Saison hatte Sandhausen mit 33 Gegentreffern in 34 Spielen die beste Abwehr der Liga, die hat jetzt aber schon zehn Tore in nur sechs Partien kassiert. Vorne fehlt die Durchschlagskraft. Nur zwei Treffer stehen zu Buche, kein anderes Team hat weniger getroffen. Und die Tore machte Philipp Klingmann, ein Abwehrspieler.

Schweres Auftaktprogramm

In Sandhausen tröstet man sich damit, ein schweres Auftaktprogramm gehabt zu haben. Das stimmt. Fürth, Hamburg, Bochum, Union Berlin, Darmstadt und Köln - das sind vor dem Start des siebten Spieltages die "Top 6" der Tabelle. Präsident Jürgen Machmeier glaubt, dass das Schlimmste überstanden ist: "Die besseren Gegner haben wir hinter uns" , sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Jetzt gilt es. Am Mittwoch (26.09.2018) muss Sandhausen beim FC Erzgebirge Aue (Platz 14) ran, am Sonntag geht es dann gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg (Platz 16). Gibt es auch in diesen beiden Spielen nicht wenigstens einen Sieg, dann steckt der SVS frühzeitig im Abstiegskampf. "Wir müssen nun liefern, aber wir sind optimistisch, dass wir das hinbekommen" , sagt auch Machmeier in der " RNZ " vor der "Woche der Wahrheit".

"Hier lässt niemand den Kopf hängen"

Auch Trainer Kocak ist weiter guter Dinge. "Hier lässt niemand den Kopf hängen. Ich war mit dem Auftritt der Mannschaft inhaltlich sehr zufrieden. Die Jungs müssen versuchen, Energie und Selbstbewusstsein aus dieser Partie zu ziehen" , sagte er nach der Partie gegen Köln (0:2).

Zudem sind seine Personalsorgen geringer geworden. Bis auf die Langzeitverletzten kann Kocak wieder aus dem Vollen schöpfen. Ken Gipson (Bänderriss in der Schulter), Marcel Schuhen (Riss des Syndesmosebandes im linken Fuß) sowie Nej Daghfous (Reha nach Kreuzbandriss) und Tim Knipping (Reha nach Unterschenkelbruch) fallen aber weiter aus.

Kocak will nichts schönreden

Gegen die Aussage, dass nun die vermeintlich machbareren Gegner auf den SVS zukämen, wehrt sich Kocak. "Alle bisherigen Gegner waren machbar, so wie jeder andere in der 2. Liga auch. Wir haben aus den ersten sechs Spielen nur zwei Punkte geholt. Das reden wir nicht schön und wir wissen, dass das keinesfalls unser Anspruch sein kann" , sagt er.

Trotz des schweren Auftaktprogramms sei der SVS ganz klar hinter seinen Erwartungen geblieben. "Am Mittwoch werden Nuancen den Ausschlag geben. Wenn der Schiedsrichter anpfeift, müssen wir zu 100 Prozent auf dem Platz sein" , fordert der Coach.

Lob aus Aue

Lob gab es vom nächsten Gegner. Aues Trainer Daniel Meyer sieht seinen FC Erzgebirge zwar in der Favoritenrolle, doch er sagt auch: "Das ist ein gefährlicher Gegner, der nur die Ergebnisse nicht geliefert hat. Es ist eine sehr kompakte und robuste Mannschaft, die unangenehm zu spielen ist, die aber auch ihre Mittel hat im Umschaltspiel. Also wir müssen schon auf der Hut sein."

