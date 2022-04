Hitziges Spiel mit besserem Start für Sandhausen

Die Gastgeber starteten hellwach in die Partie, nach einem Freistoß konnte Dresdens Keeper Kevin Broll einen Kopfball von Dennis Diekmeier nur nach vorne abwehren, Dumic staubte zum 1:0 ab. Rund um das Spiel gab der SVS zudem bekannt, dass "Vorlagengeber" Diekmeier seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat. Wenige Minuten nach dem Führungstor verhinderte Broll Schlimmeres und fischte einen Kopfball von Pascal Testroet (10.) noch aus dem Winkel.

Dresden hatte in der Folge dann etwas mehr Spielanteile, der SVS setzte mit der Führung im Rücken auf eine stabile Defensive und vereinzelte Konter. Große Offensivaktionen gab es nun nur selten, dafür wurde die wichtige Partie zunehmend hitziger. Nach einem Foul von Chima Okoroji entstand das, was im Fußball-Wörterbuch als "Rudelbildung" bezeichnet wird. Schiedsrichter Patrick Hanslbauer verteilte im Anschluss gleich drei Gelbe Karten.

Knipping macht es nochmal spannend

Hanslbauer hatte die Begegnung kaum zur zweiten Halbzeit freigegeben, da klingelte es wieder hinter Broll: Testroet steckte nach einem Ballverlust im Dynamo-Aufbauspiel auf Zenga durch, der zum 2:0 traf (48.). Dresdens Trainer Guerino Capretti reagierte und wechselte nach einer Stunde dreifach und tatsächlich wurde Dynamo nun aktiver und belohnte sich durch ein Kopfballtor von Knipping nach einer Freistoßflanke (65.).

In der Schlussphase warf Dresden wie erwartet noch einmal alles nach vorn, hatte auch ein paar Möglichkeiten, nutzte aber keine davon. In der Nachspielzeit vergaben Zenga und Cebio Soukou bei einem Konter auf der anderen Seite noch das 3:1 (90.+1), was aber am Ende nicht mehr ins Gewicht fiel.

Sandhausen empfängt kommenden Samstag den FC St. Pauli (16.04.2022), Dresden hat ebenfalls ein Heimspiel - Gegner ist Holstein Kiel.

Quelle: red