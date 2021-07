2. Liga - Werder und Schalke schon unter Druck

Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 (Freitag, 18.30 Uhr)

"Aktuell haben wir 14 Feldspieler, davon vier U19-Spieler", hatte Tom Eilers, Vertreter des Präsidiums für den Lizenzspielerbereich des SV Darmstadt 98, am Mittwoch in der Pressekonferenz berichtet. Das reicht laut Statuten, damit die "Lilien" beim Karlsruher SC antreten dürfen - oder vielmehr müssen. Denn ein Großteil des Kaders ist entweder positiv auf das Coronavirus getestet worden oder befindet sich in Quarantäne.

Gegenüber dem 0:2 zum Auftakt gegen Jahn Regensburg ist das Aufgebot sogar noch geschrumpft. Neben Erich Berko und Mathias Honsak, die beide gegen den Jahn auf dem Feld standen, wurden seitdem auch noch Tim Skarke und Tobias Kempe zusätzlich positiv getestet. Der Karlsruher SC, der am ersten Spieltag nach mäßiger Leistung am Ende deutlich gegen Hansa Rostock gewann, ist der klare Favorit.

SC Paderborn - 1. FC Nürnberg

Beide Mannschaften gehen mit einem Punkt und ohne Tor in ihr zweites Saisonspiel - während die Nürnberger sich zum Auftakt trotz Überlegenheit gegen Aue am Ende über das 0:0 ärgerten, war das kompakt agierende Paderborn mit Neu-Trainer Lukas Kwasniok über den Punkt in Heidenheim nicht unzufrieden. In der abgelaufenen Spielzeit landete der SCP vor den Franken, die aber beide Ligaduelle für sich entschieden. Einer der insgesamt vier Nürnberger Torschützen gegen die Ostwestfalen war in der vergangenen Saison Robin Hack, der wird mit einem Infekt allerdings fehlen.

Hannover 96 - Hansa Rostock (Samstag, 13.30 Uhr)

Nicht wenige Experten verorteten Hannover 96 vor dieser Saison in den Kreis der Aufstiegskandidaten. Und das, obwohl die Niedersachsen die abgelaufene Spielzeit auf Rang 13 beendeten. Doch unter Jan Zimmermann hat bei den 96ern eine Aufbruchsstimmung eingesetzt, die durch die sehr engagierte Vorstellung beim 1:1 gegen Werder Bremen noch einmal Schwung erhielt. Doch die Rostocker wurden beim 1:3 gegen den KSC unter Wert geschlagen, hatten offensiv durchaus einige ansprechende Szenen. Eine besondere Begegnung gibt es für Rostocks Kevin Schumacher, der gemeinsam mit 96-Coach Zimmerman vor einigen Monaten noch mit dem TSV Havelse in die 3. Liga aufgestiegen war.

SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen

Regensburgs Leon Guwara musste nach 38 Minuten im Auftaktspiel mit einem Muskelfaserris ausgewechselt werden. Das war es aber auch bisher mit den schlechten Nachrichten für den Jahn, der mit einem Heimsieg gegen Sandhausen und dann sechs Punkten unerwartet stark in die Saison starten würde. Sandhausen hatte im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf vereinzelt gute Szenen, machte aber zu wenig aus den eigenen Gelegenheiten.

In der Fremde ist der SVS allerdings zuletzt nicht wirklich erfolgreich gewesen: Mit nur drei Zählern waren die Sandhäuser das mit Abstand schlechteste Auswärtsteam der Vorsaison. In Woche eins standen gegen Düsseldorf allerdings direkt acht Neuzugänge von Beginn an auf dem Rasen - immerhin ein Indikator, dass die Probleme auf fremdem Rasen besser werden könnten.

FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim

So hatte man sich beim FCI die Rückkehr in die 2. Liga nicht vorgestellt: Gegen Mitaufsteiger Dynamo gab es direkt ein deftiges 0:3. Im ersten Heimspiel soll das besser werden, doch das abgezockte Heidenheim ist direkt der nächste dicke Brocken. "Schanzer"-Neuzugang Nassim Boujellab, den man kurzfristig vom FC Schalke ausleihen konnte, soll direkt eine wichtige Rolle spielen - muss er wohl auch, denn Trainer Roberto Pätzold hat weiterhin einige Ausfälle zu beklagen. Die Heidenheimer wollen indes den ersten Zweitligasieg der Geschichte ohne Marc Schnatterer im Kader feiern.

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen (Samstag, 20.30 Uhr)

Das "Topspiel" dieses Zweitligaspieltags am Samstagabend ist auch eines. Die Traditionsklubs aus Düsseldorf und Bremen wollen beide am liebsten schon in dieser Saison in die Bundesliga zurück, stapelten aber beide in den Ansprüchen tief. Schließlich hat sowohl die Fortuna in Christian Preußer, als auch Bremen mit Markus Anfang einen neuen Coach an der Seitenlinie. Spielerisch war im ersten Saisonspiel für beide noch Luft nach oben - doch in Sachen Punkteausbeute waren die Düsseldorfer mit drei Zählern erfolgreicher als die Bremer mit einem. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am 18. Spieltag 2019/20 siegte Werder mit 1:0 in Düsseldorf. Immerhin vier Bremer, die zuletzt gegen Hannover zum Einsatz kamen, waren damals ebenfalls auf dem Rasen - die Fortuna kommt diesbezüglich auf fünf.

Holstein Kiel - FC Schalke 04 (Sonntag, 13.30 Uhr)

So kurios das klingt: Nach nur einem Spieltag steht Schalke 04 in Liga zwei schon wieder unter Druck. Die "Königsblauen" führten zwar gegen den Hamburger SV und hatten auch danach noch zwei ordentliche Torgelegenheiten, doch die Taktik, die Dimitrios Grammozis seiner Mannschaft verordnet hatte, warf dann doch Fragen auf. Selten hatten die Schalker selbst den Ball, sie überließen den Hamburgern die komplette Spielkontrolle - zu wenig für einen Erstligaabsteiger, der vor einigen Jahren noch in der Champions League spielte. Aber auch bei Holstein Kiel hatte man nach dem nur knapp verpassten Aufstieg eigentlich eine andere Leistung erwartet, als bei der uninspirierten Niederlage gegen den FC St. Pauli. Kaum einmal kamen die "Störche" kreativ nach vorn - die Abgänge von Jae-Sung Lee und Janni Serra waren sichtbar.

Hamburger SV - Dynamo Dresden

Auf dem Papier ist das ein Spitzenspiel - beide Teams holten zum Auftakt drei Punkte. Die Ansprüche sind aber unterschiedlich: Die Hamburger sind (mal wieder) einer der Top-Aufstiegskandidaten und unterstrichen das mit ihrer abgeklärten und geduldigen Vorstellung gegen Schalke. Dynamo lieferte zwar eine beeindruckende Vorstellung gegen Ingolstadt ab, bekommt es aber nun mit einem anderen Kaliber zu tun und geht in diese Partie völlig ohne Druck. Spannend wird sein, wie Dresden, das ja auch in Liga 3 fast jedes Spiel dominierte und gegen den FCI fast 70 Prozent Ballbesitz hatte, sich in der Außenseiterrolle mit weniger Ballbesitz zurechtfinden wird.

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli

Es dürfte stimmungsvoll werden im Erzgebirge. Eine fünfstellige Anzahl an Fans wird das Erzgebirgsstadion am Sonntag beziehen - etwa 800 davon sogar im Dress des FC St. Pauli. Denn weil die Inzidenz im Erzgebirge aktuell so niedrig ist, dürfen die "Kiezkicker" einige Gästefans mitbringen. Die hoffen dann auf den zweiten Saisonsieg. Doch Aue sah gegen Nürnberg defensiv stabil aus - es könnte ein Geduldsspiel werden. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge hat sich jüngst außerdem noch mit Sam Schreck verstärkt. Der spielte in der Jugend immerhin drei Jahre für St. Pauli.

rt | Stand: 30.07.2021, 10:00