Die Treffer für Darmstadt erzielten zweimal Philipp Tietz (11., 63.), Mathias Honsak (22.) und Benjamin Goller (89.). Schalke war zu Beginn des Spiels durch ein Darmstädter Eigentor von Luca Pfeiffer (8.) mit 1:0 in Führung gegangen. Das zwischenzeitliche 2:3 durch Marvin Pieringer (88.) kam zu spät. Darmstadt zog mit diesem Sieg in der Tabelle an Schalke vorbei auf Platz vier.

Die Darmstädter Lilien waren mit viel Selbstvertrauen ins Ruhrgebiet gekommen. Vier der letzten sechs Ligapartien hatten sie für sich entscheiden können, dabei vermeintliche Schwergewichte wie Werder Bremen (3:0) und den 1. FC Nürnberg (2:0) bezwungen. Und Schalke - natürlich - war nach der jüngsten 0:1-Pleite in Heidenheim auf Wiedergutmachung aus.

Frühe Tore wecken die Geister

Die Gastgeber kamen unter diesen Voraussetzungen erheblich schneller in Schwung und setzten die Hessen mit viel Tempo und Offensivgeist unter Druck. Nachdem Schalkes Torjäger Simon Terodde in der 7. Minute nach Vorarbeit von Thomas Ouwejan noch knapp gescheitert war, schlug nur eine Minute später Darmstadts Torjäger Pfeiffer zu. Allerdings auf der - aus seiner Sicht - falschen Seite: Er verlängerte Ouwejans Eckball unglücklich ins eigene Netz zum frühen Schalker 1:0.

Dass die Schalker aber eben eine vergleichsweise junge und unerfahrene Mannschaft ins Rennen schicken, erwies sich wenig später: Gleich beim ersten ernstzunehmenden Darmstädter Angriff zeigten sie sich unsortiert und kassierten durch Tietz' platzierten Rechtsschuss ins lange Eck das 1:1 (11.).