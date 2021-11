Werder Bremen packte in den letzten offiziellen zehn Minuten der Partie nun alles aus, was der Mannschaftsbus aus der Hansestadt mitgebracht hatte. Roger Assale hatte dabei nach einem Schlag an den Hals von Mikkel Kirkeskov Glück, dass er von Schiedsrichter Harm Osmers weder die gelbe oder die durchaus auch mögliche rote Karte sah.

Ungewöhnlich in Deutschland: Auch, weil Teile der Bremer Fans durch Abbrennen von Pyrotechnik das Stadion zeitweise in Rauch verhüllten, ließen die Unparteiischen zehn Minuten in der zweiten Halbzeit nachspielen. Bremen drängte wütend auf den Ausgleich, doch Kiel brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.