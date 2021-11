HSV im Nordduell gefordert

Der Hamburger SV hat am 16. Spieltag am Sonntag (05.12.2021) ein Derby vor der Brust. Dann tritt der HSV bei Hannover 96 an. Der FC Ingolstadt ist schon einen Tag früher im Einsatz. Gegner dann ist Hansa Rostock.

red/dpa/sid | Stand: 28.11.2021, 15:22