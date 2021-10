Schock für Hannover: Zieler verletzt ausgewechselt

Und es ging so weiter. Schalke drückte, Schalke drängte, doch auch Ranftl setzte den Ball per Fernschuss (69.) Zentimeter neben das Tor.

Nach knapp 75 Minuten dann der Schock für die tolle Kulisse in der Arena: Nach einer lockeren Parade stand Zieler humpelnd wieder vom Rasen auf. Schnell folgte die Geste zur Auswechslung - was eine schwerere muskuläre Verletzung befürchten lässt. Eine überragende Partie endete für den besten Mann auf dem Platz in den Katakomben.

Kaminski rettet Schalke "in letzter Sekunde"

Im Kasten der Niedersachsen übernahm Martin Hansen, der den letzten Ansturm der Schalker ebenfalls lange abwehren konnte - bis kurz vor Ende der Nachspielzeit: Palsson verlängerte Drexlers Flanke per Kopf vor die Füße des 29-jährigen Kaminski, der per Seitfallzieher unhaltbar halbhoch in die linke Ecke abzog. Das war in der fünften Minute der Nachspielzeit.

So bleibt der FC Schalke 04 auch in Hannover ohne Gegentor - und feiert den 100. Zweitligatriumph der Vereinsgeschichte.

Hannover tritt nun am Sonntag (24.10.2021) um 13.30 Uhr bei Jahn Regensburg an. Schalke empfängt am Abend vorher um 20.30 Uhr Dynamo Dresden.

Stand: 15.10.2021, 20:25