Daferner verwandelte zu seinem sechsten Saisontreffer sicher unten rechts zur Dresdener Führung. In der zweiten Halbzeit blieb Dynamo vor aufgrund von Zugangsbeschränkungen nur 8.912 Zuschauern zunächst am Drücker, konnte aber nicht nachlegen. Düsseldorf kam erst in der Schlussphase etwas auf. Khaled Narey verzog einen Distanzschuss (79.). Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte der eingewechselte Robert Bozenik, der nach einer Narey-Hereingabe von rechts aus elf Metern am Tor vorbeizielte (89.).

Geisterspiele für Dynamo Dresden

Beim nächsten Heimspiel am 5. Dezember gegen den Karlsruher SC muss Dynamo definitiv ohne die Unterstützung seiner Anhänger auskommen. Das geht aus einem Kabinetts-Beschluss des Freistaates Sachsen zur Eindämmung des Coronavirus hervor.

Vorher geht es aber noch am 15. Spieltag zu Jahn Regensburg (26. November, 18.30 Uhr). Parallel muss Düsseldorf versuchen, im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim seinen Abwärtstrend zu stoppen.

red/dpa/sid | Stand: 21.11.2021, 15:32