Die Würzburger unterlagen am 32. Spieltag im Kellerduell gegen den VfL Osnabrück mit 1:3 und müssen damit nach nur einem Jahr wieder aus der 2. Fußball-Bundesliga absteigen. Mit 21 Punkten und 10 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 16 haben die Kickers zwei Spieltage vor dem Saisonende auch rechnerisch keine Chance mehr, den Klassenerhalt zu schaffen.

Osnabrück darf weiter auf Klaassenerhalt hoffen

Christian Santos (52.) brachte die Niedersachsen, die weiter auf die Zweitliga-Zugehörigkeit hoffen dürfen, in Führung. Frank Ronstadt (67.) traf per Freistoß zum Ausgleich. Timo Beermann (79.) und Ludovit Reis (85.) sicherten den wichtigen Sieg für Osnabrück.

"Es war immens wichtig, dass wir heute gewonnen haben" , sagte Torschütze Taffertshofer nach der Partie. "Das macht uns happy und stolz. Es war aber nur der erste Schritt, den müssen wir jetzt vergolden."

Alu-Pech für Kerk

In einer spielerisch mäßigen und vom Einsatz geprägten Partie waren die Gäste das bessere Team. Sebastian Kerk hatte früh Pech bei einem Pfostenschuss (16.). Nach seiner Ecke in der zweiten Hälfte köpfte Santos per Kopf zum siebten Saisontor ein. Bei Marvin Pieringers Pfostentreffer aus der Distanz fehlte nicht viel zum Ausgleich (65.). Der glückte dann Ronstadt mit einem sehenswerten, direkt verwandelten Freistoß.

Ein Punkt hätte den Kickers aber auch nicht gereicht, Taffertshofer und Reis machten dann mit ihren Treffern in der Schlussphase für Osnabrück alles klar.