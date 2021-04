Das Tabellenschlusslicht hat nach 30 Spielen 20 Punkte auf dem Konto, zumindest bis Mittwoch beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 (VfL Osnabrück) sechs Zähler. Serdar Dursun per Handelfmeter (45.+1), Tim Skarke (79.) und Felix Platte (90.+3) trafen für Darmstadt, die mit 39 Punkten einen komfortablen Abstand zu den Abstiegsrängen haben. Lars Dietz glich zwischenzeitlich für die Kickers (63.) aus, die nach einer Gelb-Roten Karte für Rajiv la Parra (67.) in Unterzahl spielten.

Würzburg lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Gast

Würzburg hielt zu Beginn gut dagegen, gefährliche Torchancen gab es auf beiden Seiten zunächst jedoch selten. Kickers-Abwehrspieler Lars Dietz blockte einen Schuss von Mathias Honsak im eigenen Strafraum, Schiedsrichter Christof Günsch entschied auf Handspiel, Dursun verwandelte sicher. Würzburg blieb jedoch auch nach der Pause dran, Rajiv van la Parra setzte seinen Schuss knapp am Darmstädter Tor vorbei (62.), Dietz nutzte wenig später seine Gelegenheit aus kurzer Distanz, Skarke erhöhte für Darmstadt.

Darmstadt jetzt gegen Bochum

Die Würzburger "Rothosen" sind in drei Tagen bereits wieder im Einsatz, dann beim Karlsruher SC (23.04.21, 18.30 Uhr). Eine doppelt so lange Erholungsphase haben die "Lilien" vor sich, und die benötigen sie vermutlich auch: Sie spielen am 31. Spieltag erst am Montagabend (26.03.21, 20.30 Uhr) gegen den Spitzenreiter VfL Bochum.

sid/dpa/red | Stand: 20.04.2021, 20:25