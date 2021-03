Osnabrück noch mit einem Spiel in der Hinterhand

Der Rückstand auf Braunschweig auf Platz 15 beträgt drei Punkte, allerdings hat der VfL noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Nach der Länderspielpause muss Osnabrück am Samstag (03.04.2021) beim KSC antreten, St. Pauli empfängt am darauffolgenden Montagabend Eintracht Braunschweig.