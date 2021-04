Mammutprogramm für die "Störche"

Die Partie in Osnabrück war für Holstein Kiel der Auftakt in ein Termin-Mammutprogramm: Bis zum 23. Mai müssen die Kieler noch insgesamt acht Partien bestreiten - darunter auch das Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund (1. Mai). Bereits am kommenden Dienstag (27.04.21, 18.30 Uhr) tritt Kiel in Nürnberg an. Osnabrück hat sehr lange Pause und ist erst am 8. Mai (13.00 Uhr) zu Gast bei den Würzburger Kickers.