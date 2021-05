"Die Enttäuschung ist groß. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen. Die Gegentore haben wir zu leicht bekommen. Das ist sinnbildlich für die Saison" , sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und bemängelte die Niederlagen gegen "die Mannschaften von unten. Da haben wir uns sicher auch nicht immer ausreichend gewehrt". Über seine eigene Zukunft sagte er: "Ich gehe hier weiter voran und spüre auch die Rückendeckung der Stadt und des Aufstiegsrats."

Aushilfs-Trainer Hrubesch anasylierte schonungslos: "Es reicht so nicht. Hier muss sich jeder hinterfragen, ob er alles gebracht hat, was für so ein Spiel erforderlich ist. Ich wollte in meiner Zeit immer solch entscheidenden Spiele, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das hier alle so gesehen haben. Wir machen immer wieder die Türen auf und kassieren einfache Gegentore - dann ist es am Ende auch einfach nicht verdient."

Osnabrück nutzt schwache HSV-Defensive gnadenlos

Bei den kampfstarken Osnabrückern, die nun ihrerseits wieder gute Chancen haben, den Abstieg zu vermeiden, hatte Christian Santos in der 34. Minute für die Führung gesorgt. Hrubesch-Entdeckung Robin Meißner sorgte drei Minuten später für den Ausgleich.

Nach dem Wechsel machte der HSV zwar Druck, hatte auch Chancen, blieb aber in der Defensive extrem anfällig. So konnte Maurice Multhaup nach einer Stunde völlig unbedrängt von Toni Leistner zum 2:1 einköpfen.

Leibolds Ausgleich hielt nicht lange

Danach warf Hamburg alles nach vorne und kam durch Kapitän Tim Leibold in der 82. Minute zum Ausgleich. Die Freude darüber währte aber nur zwei Minuten, dann fingen sich die Etat-Riesen aus der Hansestadt den nächsten Konter, den Marc Heider zum 3:2-Siegtreffer für Osnabrück nutzte.

Der VfL hat nun sein letztes Spiel der regulären Saison am kommenden Sonntag (23.05.21) bei Erzgebirge Aue. Die Hamburger empfangen zeitgleich Eintracht Braunschweig.