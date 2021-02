Robert Zulj (21. Minute) brachte die Bochumer in Führung, profitierte allerdings von einem kapitalen Fehler von Daniel Hägele, der am Fünfmeterraum wohl auch wegen eines Platzfehlers am Ball vorbeitrat. Der Österreicher Zulj ließ sich die Chance nicht entgehen. In der 45. Minute hatte Zulj das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber denkbar knapp.

Als die Gäste nach der Pause stärker wurden, schloss Danny Blum (62.) einen Konter zu Bochums 2:0-Führung ab. Knapp zehn Minuten vor dem Ende wurschtelte sich Gerrit Holtmann (81.) zur Entscheidung an Würzburgs Keeper Henrik Bonmann vorbei.