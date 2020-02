VfB wenig torgefährlich

Stuttgart hatte erwartungsgemäß mehr vom Spiel, für große Torgefahr sorgte der Favorit aber zu selten. Erst der in der 65. Minute für Mario Gomez eingewechselte Al Ghaddioui brach den Bann, zuvor hatte sich Bochums Saulo Decarli einen Fehlpass im Aufbau erlaubt. Gonzalo Castro (4.) hätte die Gäste schon früh mit 1:0 in Führung bringen können, VfL-Torhüter Manuel Riemann reagierte bei dem platzierten Kopfball des ehemaligen Nationalspielers jedoch stark.

Auch danach stand die Abwehr der Bochumer im Mittelpunkt und offenbarte immer wieder Lücken. Silas Wamangituka (31.) vergab die bis dato beste Chance kläglich, als er den Ball freistehend aus zehn Metern am Tor vorbeischoss. Bochum traute sich nur selten nach vorne, bei den wenigen Kontern fehlt es zudem an der nötigen Präzision.

Kuriose Szene zum Schluss

Nach der Pause bestimmte Stuttgart weiterhin das Spiel, ohne sich zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Bochum beschränkte sich auf die Defensive und machte dem Favoriten weiter das Leben schwer. Kurz vor dem Abpfiff vergab der eingewechselte Philipp Förster bei einem Konter die Chance zum 2:0 für den VfB, und das in einer äußerst kuriosen Szene. Einen strammen Schuss von der Strafraumgrenze setzte er an die Unterkante der Latte. Die Kugel setzte auf dem Boden auf und sprang nochmal an die Latte - ohne Folgen.

Bochum muss am nächsten Samstag (22.02.2020) um 13 Uhr auswärts bei Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden bestehen. Stuttgart empfängt zur selben Zeit Jahn Regensburg.