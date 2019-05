Am Ende knapp vor dem Sieg

Anschließend kam Union stark zurück und stand knapp vor dem Sieg, der den Sprung auf Platz zwei und damit den direkten Aufstieg bedeutet hätte. Fünf Auswärtsspiele ohne Sieg zum Saisonende waren trotz einer Hinserie ohne Niederlage letztlich zu wenig für den direkten Aufstieg, Platz drei bedeutet aber dennoch die beste Zweitliga-Platzierung der Vereinsgeschichte.

Union hat in der Relegation gegen den VfB Stuttgart noch immer die Chance auf den ersten Bundesliga-Aufstieg. Das Hinspiel um den Aufstieg beim Bundesliga-16. findet am Donnerstag (23.05.19) statt, zum Rückspiel kommt es am 27. Mai (27.05.19) in der Hauptstadt.