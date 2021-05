" Gebrauchter Abend " am Böllenfalltor

Nach dem folgenden 2:0 in Heidenheim stand am 31. Spieltag die Auswärtspartie in Darmstadt an. Mit einem Sieg hätte der VfL eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen erreichen können. Doch die Fans mussten sich noch ein Weilchen gedulden. Mit 1:3 verloren die Bochum am Böllenfalltor. " Es war ein gebrauchter Abend ", bilanzierte Mittelfeldspieler Gerrit Holtmann nach der Pleite.