Die Westfalen warten damit weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Silvere Ganvoula erzielte in der zehnten Minute das 1:0 für die Bochumer per Handelfmeter. Er traf auch zur erneuten Führung (25.), nachdem Immanuel Höhn zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (13.). Marcel Heller stellte fünf Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand her.

Der VfL tritt nun am Sonntag (06.10.19) beim 1. FC Heidenheim an. Für Darmstadt geht es bereits am Freitag gegen den Karlsruher SC weiter.

Ausschnitte in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 28.09.19, ab 18 Uhr