Im gut aufgeheizten Stadion an der Castroper Straße, vor dessen Toren sich einige VfL-Fans mit hupenden Autos versammelt hatten, legte der VfL los, wie es sich für einen Aufstiegskandidaten gehört: Gegner Regensburg wurde mit klugen Ballstafetten in die Defensive gedrängt.

Und die ersten Tormöglichkeiten boten sich: In der 15. Minute scheiterte Kapitän Anthony Losilla nach Flanke des langen Tarsis Bonga mit einem Kopfball aus zehn Metern an Jahn-Keeper Alex Meyer. Bei der anschließenden Ecke verfehlte Robert Tesche den Kasten mit seinem Kopfball nur knapp. in der 24. Minute zielte Robert Zulj mit einem Freistoß aus 20 Metern nicht genau genug.

Jahn geht in Führung, Bochum schlägt zurück

In Führung gingen aber dann die Gäste - aus dem Nichts: Jan-Niklas Beste konnte von links frei flanken und fand im Zentrum Andreas Albers, der gekonnt aus elf Metern zum 0:1 einköpfte. Geschockt zeigte sich der VfL aber nicht. Sondern schlug per Traumtor postwendend zurück: Tesche fasste sich ein Herz aus 22 Metern und drosch die Kugel zum 1:1 ins Netz (26. Minute). In der 38. Minute hatte der VfL die Partie dann gedreht: Erneut war es Tesche, der in Richtung Jahn-Tor flankte, wo Beste vier Meter vor dem Tor ein klassisches Eigentor unterlief.